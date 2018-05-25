В строительном секторе рост

По сравнению с первым кварталом прошлого года в этом году эстонские строительные фирмы построили на 21% больше, в Эстонии на 29%, говорится в сообщении департамента статистики.
На рост объемов строительного сектора повлияло значительное увеличение строительства зданий, поясняет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Приобретение жилья в свою очередь мотивируют улучшение покупательской способности и хорошее финансовое состояние домохозяйства.
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