Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу в демилитаризованной зоне

26 мая 2018, 15:00

Как встретились лидеры Южной и Северной Кореи Как встретились лидеры Южной и Северной Кореи
Фото: Reuters/Scanpix

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу провели вторую встречу в пограничном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне между двумя странами. Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на пресс-службу южнокорейского лидера.

«Два лидера провели искренний обмен мнениями о выполнении Пханмунджомской декларации от 27 апреля, а также о необходимости успешного проведения саммита КНДР — США», — говорится в сообщении пресс-службы.

Первая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в пограничном пункте состоялась 27 апреля. Лидеры государств обменялись рукопожатиями, затем лидер КНДР пригласил коллегу сделать шаг на территорию своей страны. Побывав в Северной Корее, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин перешагнули в Южную.

В четверг стало известно, что Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном. Он объяснил это «открытой враждебностью» со стороны КНДР. «Я чувствую, что в настоящее время проводить запланированную встречу неуместно», — заявил Трамп. Встреча должна была состояться 12 июня в Сингапуре.

 

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СингапурСША
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