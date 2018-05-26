Ратас призвал канадских предпринимателей инвестировать в Эстонию Фото: Riigikantselei

Премьер-министр Юри Ратас сегодня вместе с делегацией эстонских бизнесменов встретился с канадскими предпринимателями, которым он рассказал о возможностях цифрового общества и об эстонской конкурентоспособной бизнес-среде.

«В товарообмене между Эстонией и Канадой имеется достаточно пространства для роста. В прошлом году Канада занимала 29-е место в списке торговых партнеров Эстонии, и прямые инвестиции были весьма скромными. В то же время экономика Канады по величине находится на границе первой мировой десятки, поэтому я убежден, что эстонские предприятия смогут найти здесь подходящие ниши для деятельности. Видя взаимный интерес и желание стран сотрудничать, я надеюсь, что отношения канадских и эстонских предпринимателей приобретут больший размах», – отметил Ратас. Премьер-министр добавил, что помимо оживления товарообмена, безусловно, имеется пространство для роста в трансграничной торговле услугами.

По словам премьер-министра, желанию предпринимателей и инвесторов сотрудничать способствует также соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Канадой, которое одобрила Эстония. «Уменьшение ограничений для внешней торговли, четкие правила и чувство уверенности, которые обеспечивает соглашение о свободной торговле, служат хорошим фундаментом для экономических связей», – сказал Ратас. Например, соглашение снижает цену эстонских товаров в Канаде и повышает конкурентоспособность предлагаемых нами товаров и услуг.

И Эстония, и Канада входят в сеть Digital 7, объединяющую передовые цифровые государства. В связи с этим представители Канады проявляли большой интерес к тому, как Эстония создала cистему обмена данными X-road, э-услуги и ИТ-системы, а также э-государство в более широком плане.

В четырехдневном визите по Канаде Юри Ратаса сопровождает делегация из 20 бизнесменов, в которую входят предприниматели из сферы инфотехнологий и электроники, коммерческих услуг, строительства, промышленности и туризма. Поездку предпринимателей организует Эстонская торгово-промышленная палата в сотрудничестве с Фондом содействия развитию предпринимательства.

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