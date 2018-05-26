В Киеве закрыли пять станций метрополитена из-за угрозы взрыва Фото: AP

За несколько часов до начала финального матча Лиги чемпионов между испанским "Реалом" (Мадрид) и английским "Ливерпулем" в Киеве перекрыли пять станций метрополитена из-за анонимных сообщений о минировании.

Об этом в субботу, 26 мая, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Согласно сообщению, для пассажиров закрыты станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра" в связи с поступлением анонимных звонков о минировании этих станций.

На станциях проводится проверка при участии полиции, следователей, саперов, кинологов, спасателей и медиков.

В субботу в Киеве пройдет финальный матч Лиги чемпионов, в котором сойдутся испанский "Реал" (Мадрид) и английский "Ливерпуль". В связи с мероприятием в город приехали тысячи иностранных фанатов. Из-за этого с 21 мая и до конца мероприятий по организации финального матча Лиги чемпионов УЕФА в украинской столице повышен уровень террористической угрозы.

На матче также будет присутствовать президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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