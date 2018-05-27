5 самых экзотичных шахтных региона в мире

27 мая 2018, 11:00

5 самых экзотичных шахтных региона в мире 5 самых экзотичных шахтных региона в мире
Фото: Институт геологии ТТУ

Все больше эстонские геологи и горные инженеры принимают участие в интересных международных проектах — как в Скандинавии, Австралии, так и, например, в Иордании. Изучение полезных ископаемых в Эстонии берет международное направление, чтобы наши специалисты имели более широкие карьерные возможности. Какие наиболее экзотические регионы в мире, где добывают богатства земных недр?

Научный сотрудник Института геологии ТТУ Рутт Хинтс разъясняет, что интересных регионов добычи в мире немало, но из них для местных специалистов наиболее экзотичными видятся, скорее, те, которые находятся дальше всего, в которых экстремальные условия работы или же где добываются наиболее ценные полезные ископаемые.

«Точного рейтинга в этом вопросе нет, но интересными местами добычи мы можем считать те, которые именно так были оценены нашими бывшими выпускниками, и в некоторых из них они трудились или же соприкасались с ними в своей карьере», - рассказывает Хинтс.

Расскажем о нашем выборе наиболее экзотических мест добыче в мире.

Шри-Ланка

Именно в тропических дождевых лесах Шри-Ланки можно найти многие редкие полезные ископаемые - как, например, александрит и серендибит, которые принадлежат числу наиболее ценных ископаемых в мире. Их добыча очень сложна, но весьма доходна, поскольку один грамм этих минералов может доходить в цене до 300 000 евро.

Могоу

В Мьянме, в регионе Могоу добывают, например, как весьма редкий серендибит, так и паинит. Этот минерал, входящий в топ самых дорогих полезных ископаемых мира, можно найти только в Могоу, где до сих пор среди развалин старых шахт ищут ценные камни и минералы — рубины, сапфиры и, например, шпинель.

Танзания

Находящаяся в восточной части Африки Танзания известна своими местами горных разработок, где добываются особенно ценные полезные ископаемые, как, например, серендибит, алмазы и золото, что добывается во многих местных шахтах. Помимо ценных минералов, в этой стране добывают и никель, медь и уран. Горная промышленность Танзании обеспечивает более половины экспорта страны.

Мадагаскар

Добыча на Мадагаскаре ориентирована на металлы и драгоценные камни. Так, например, на Мадагаскаре находится месторождение грандидьерита, который входит в число наиболее ценных полезных ископаемых мира. Место добычи этого зелено-синего минерала находится вблизи деревни Траномаро, попасть в которую можно только на внедорожниках по сложной 60-километровой дороге, а последний отрезок пути до места добычи придется преодолеть пешком за полдня, а также в этом регионе велик риск стать жертвой нападения пиратов

Лапландия

Среди эстоноземельцев немало счастливчиков, которые открыли для себя возможность потрудиться на шахтах Лапландии. Так, например, на крупнейшей золотоносной шахте Европы, что находится в этом регионе, работают выпускники Институт геологии ТТУ, которые ежедневно отправляются вглубь земных недр для добычи золота. Помимо золота, в Лапландии есть и другие интересные минералы, которые в определенных местах даже туристам разрешены для добычи.

Разумеется, и Эстония с нашими полезными ископаемыми может быть весьма интересна для многих иностранцев. И, хотя в Эстонии не найдены самые ценные полезные ископаемые, Институт геологии не только подготавливает специалистов по земным недрам, но и занимается исследованием того, в каких сырьевых материалах будет нуждаться Эстония в будущем, и каковы наилучшие технологии для их добычи. И обучение в институте берет международное направление - этой осенью в ТТУ пройдут первые международные лекции на тему земных недр, которые будет читать опытный профессор горного дела из Австралии и Канады. 

 

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