Цена бизнес-площадей зависит от договоров аренды

Успех продажи бизнес-недвижимости базируется на заключении, с одной стороны, достаточно проработанных детально, с другой, так сказать, бесспорных договоров аренды, сказал адвокат Ellex Raidla Мартин Кяэрди на семинаре, организованном kinnisvarauudised.ee
«Увы, с договорами аренды до начала производства по делу о банкротстве делается довольно много трюков», – отметил Мартин Кяэрди.
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