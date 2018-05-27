Должны ли вы всегда использовать страховой пояс, даже если знаете, что не упадёте?

Должны ли вы всегда использовать страховой пояс, даже если знаете, что не... Фото: Scanpix

Работаю на строительстве. Руководитель объекта выдал мне страховой пояс и показал, как его использовать.

Руководитель объекта сказал, что если я работаю на высоте больше двух метров, то должен использовать страховой пояс. Но я не хочу его использовать, потому что в нем неудобно находится и он ограничивает движение. Могу ли я не использовать страховой пояс, если уверен, что не упаду? Я уже работаю на строительстве, в том числе и на высоте, пять лет, и со мной ничего не случилось, я умею соблюдать осторожность.

Отвечает Пирет Кальюла, консультант по рабочей среде Инспекции труда.

Возможно, что со страховым поясом работать неудобно, но несомненно то, что упасть с высоты намного неудобнее. Если работодатель установил, что при работе на высоте существует опасность упасть (высота падения выше двух метров), то он должен принять меры по предотвращению опасности падения. Например, установить ограждения или выдать работникам средства для предотвращения падения, а также научить работника их использовать. Если работодатель выдал работнику средства индивидуальной защиты (в том числе средства для предотвращения падения), то работник должен их использовать. У работника нет права отказываться от использования средства индивидуальной защиты. На работодателе, конечно, лежит ответственность проверки, что работник использует средство индивидуальной защиты, но около каждого работника невозможно постоянно держать проверяющего, который следит за использованием средства индивидуальной защиты.

Согласно данным работодателем инструкциям работник обязан выполнять работу безопасным для себя и других способом. Работник должен понимать, что использование средства индивидуальной защиты необходимо для того, что сохранить его здоровье и жизнь. Если работник решает не использовать средство индивидуальной защиты, которое ему выдано и использованию которого он обучен, то он подвергает опасности свою жизнь и здоровье.

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