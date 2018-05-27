Ключ успеха электронной промышленности - в быстром приспособлении к изменениям

Технологические инновации вынуждают местную электронную промышленность сохранять темп развития, чтобы устоять в конкуренции, не отставая от мировых тенденций. Таким образом, ключом успеха эстонских производителей электроники является умение быстро приспосабливаться, убеждён член правления Союза электронной промышленности Эстонии Отто Рихард Пукк.
Отто Рихард Пукк, который занимается через союз развитием эстонской электронной промышленности и руководит сааремааским заводом по производству электроники Incap, отметил, как сообщает пресс-служба предприятия, что использование автоматизированной робототехники на эстонских заводах сегодня уже считается естественным.
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