Ключ успеха электронной промышленности - в быстром приспособлении к изменениям

27 мая 2018, 11:30

Урве Пало знакомится с новой сборочной линией на производстве электроники Урве Пало знакомится с новой сборочной линией на производстве электроники
Фото: Incap

Технологические инновации вынуждают местную электронную промышленность сохранять темп развития, чтобы устоять в конкуренции, не отставая от мировых тенденций. Таким образом, ключом успеха эстонских производителей электроники является умение быстро приспосабливаться, убеждён член правления Союза электронной промышленности Эстонии Отто Рихард Пукк.

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