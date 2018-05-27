Проекты, которые быстро окупились

Сакуский пивоваренный (Saku Olletehas) завод реализовал в течение нескольких лет два проекта – первый касался планирования, второй – складских работ. Оба они очень быстро окупились.
Менеджер Сакуского пивзавода по планированию в Эстонии и Латвии Йоонас Лахе рассказал об этих проектах на конференции, организованной Toostusuudised.ee и Центром развития технологии IMECC.
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