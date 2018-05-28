airBaltic расширяется

airBaltic Фото: Andras Kralla

Сегодня, 28 мая 2018 года, латвийская авиакомпания airBaltic и Bombardier Commercial Aircraft объявили, что стороны заключили договор твердо обусловленной покупки на приобретение 30 самолетов Bombardier CS300 и сохраняет возможность дополнительно приобрести еще 30 самолетов того же типа.

Этот заказ дополняет уже существующий заказ 20 самолетов CS300 и является основой нового бизнес-плана airBaltic Destination 2025, основанного на успешном продвижении нынешнего бизнес-плана авиакомпании Horizon 2021, который был заложен в основу будущего развития.

«Будучи в мире первопроходцами в использовании самолётов CS300, мы приняли разумное решение по передовым технологиям для поддержки нашего плана, который обеспечивает долгосрочную рентабельность компании. Поскольку CS300 экономят более 22% топливо, это дает возможность сохранять низкие эксплуатационные расходы. В 2017 году мы добились выдающегося роста и продемонстрировали миру уникальные возможности и комфорт этого инновационного самолета. Сейчас мы успешно начали модернизацию флота, и мы ради увеличить наш флот до 80 самолетов CS300, которые в течении следующих лет заменят наши самолеты другого типа», - заявил Мартин Гаусс, главный исполнительный директор airBaltic.

«Сейчас мы начинаем реализацию следующей фазы нашей бизнес-стратегии – Destination 2025, которая подразумевает расширение деятельности airBaltic. Критическим пунктом этой новой стратегии является создание большого и эксклюзивного флота, который состоит только из самолетов типа CS300, которые являются наиболее подходящими самолетами для нашего операционного рынка», - добавил М. Гаусс.

Новый бизнес-план Destination 2025 основан на увеличении числа маршрутов из всех трех балтийских стран – Латвии, Эстонии и Литвы, охватывающих по существу основные европейские города. Стратегия также предусматривает, что airBaltic достигнет значительное увеличение количество пассажиров и своих доходов к 2025 году. В Европе у самых успешных авиакомпаний есть единый флот большего масштаба, который поддерживает ефективною деятельность компании с точки зрения расходов. Теперь airBaltic будет иметь все элементы, чтобы обеспечить надежное будущее для компании.

«2017 год стал самым успешным в истории airBaltic. Компания достигла исключительных операционных и финансовых результатов, которые служат убедительным доказательством успеха стратегии и операционной модели авиакомпании. Новый заказ является крупнейшей инвестицией в истории Латвии и играет важную роль в развитии авиационной инфраструктуры Латвии и соединяемости Балтийского региона, тем самым способствуя росту национальной экономики и созданию новых рабочих мест», - подчеркнул Улдис Аугулис, Министр транспорта Латвийской Республики.

Поставки, относящиеся к новому заказу, планируется начать в четвертом квартале 2019 года. До этого airBaltic заказала 20 самолетов CS300. В настоящее время авиакомпания использует восемь лайнеров CS300, и ожидается, что к 2019 году она получит еще 12. Исходя из прайс-листа на самолеты CS300, твердый заказ оценивается примерно в 2,9 млрд. US$. Эта сумма увеличится до почти 5,9 млрд. US$, если будут заказаны ещё дополнительно 30 самолетов.

«По мере того, как программа самолетов Серии C продолжает завоевывать признание на рынке, данный повторный заказ нашего первого оператора CS300 является убедительным свидетельством исключительной эффективности работы самолета,» - отметил Фред Кромер, президент Bombardier Commercial Aircraft. «Кроме того, мы гордимся тем, что CS300 помогли airBaltic сохранить свое положение в качестве одной из самых пунктуальных авиакомпаний в мире. Самолеты Серии C находятся на переднем крае рынка небольших моделей, и airBaltic сыграла ключевую роль в демонстрации их лучших качеств. За последние 18 месяцев мы стали свидетелями растущего лидерства airBaltic на рынке и желаем дальнейшего успеха авиакомпании с ее увеличившимся флотом CS300».

airBaltic обеспечивает полеты из Риги, Таллина и Вильнюса в более чем 70 конечных пунктов, предлагая удобные соединения из Риги с большим количеством пунктов назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. В 2018 году airBaltic добавила к своей сети маршрутов восемь новых направлений из Риги – в Малагу, Лиссабон, Сплит, Бордо, Гданьск, Алматы, Сочи и Калининград. Дополнительно airBaltic начала прямые полеты по новому маршруту, соединяющему Таллин и Лондон.

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