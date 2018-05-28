Финских туристов всё ещё обманывают таксисты

Helsingin Sanomat решила выяснить, накручивают ли таллиннские таксисты финнам счётчик.
Результат такой: один турист заплатил 5,5 евро за поездку, другой - 27 евро. Пункт назначения был один и тот же...
Самое актуальное
Читайте "Деловые Ведомости" в течение месяца за 1 евро *
Подписка на "Деловые Ведомости" с автоматическим продлением дает Вам доступ ко всем статьям, архиву, ТОПам и спецвыпускам ДВ в формате pdf.
* По окончании пробного периода цена дигитальной подписки 9,90 евро в месяц.
Ознакомьтесь с другими способами оплаты здесь.