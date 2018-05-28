Глава Lindaliin: избавляюсь от проблем

Руководитель Lindaliin хочет докупить акций.
Глава Lindaliin и миноритарный пайщик Linda Line Shipping OU Энн Рохула считает, что банкротство Linda Line Shipping OU - это самое логичное решение в сложившейся ситуации, поскольку даёт ему возможность избавиться от основного акционера Тимо Саса, с которым у Рохула давний конфликт.
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