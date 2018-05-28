Глава Nordica: бизнес-модель Ryanair себя исчерпывает

28 мая 2018, 12:37

Яан Тамме считает, что Таллинн никогда не станет базой или стратегическим пунктом назначения для Ryanair. Причина: город слишком маленький.

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Новости
airBaltic
13:27 28 мая 2018
airBaltic расширяется Сегодня, 28 мая 2018 года, латвийская авиакомпания airBaltic и Bombardier Commercial Aircraft объявили, что стороны заключили договор твердо обусловленной покупки на приобретение 30 самолетов...
В центре Иан Вагнер. Справа его бизнес-партнер, который так же имеет е-резидентство
13:00 28 мая 2018
Эстонские виртуальные резиденты все больше хотят переехать в Эстонию Руководитель программы е-резидентства Каспар Корьюс сказал, что они не планировали, что е-резидентство увеличит число резидентов и постоянных гостей Эстонии. Но это полезно для страны. «Для Эстонии с...
12:37 28 мая 2018
Глава Nordica: бизнес-модель Ryanair себя исчерпывает Яан Тамме считает, что Таллинн никогда не станет базой или стратегическим пунктом назначения для Ryanair. Причина: город слишком маленький.
11:49 28 мая 2018
Килька признали виновным Суд сегодня признал Рейна Килька виновным в банкротстве Pere.
11:29 28 мая 2018
Инвестор Тоомас: наступил кризис Пессимистам типа меня не нужно долго ждать кризиса. Кровь уже на улицах.
Дата-центр
11:08 28 мая 2018
В Таллинне открывают мощнейший дата-центр WaveCom Эстонская компания RIA.com Marketplaces уже перевозит серверы.
Ремонт в Таллинне
10:41 28 мая 2018
Rail Baltic привлекает новых игроков на эстонский рынок Принадлежащее большому французскому концерну Vinci предприятие Eurovia приобрело занимающуюся строительством инфраструктуры местную фирму TREV-2 Grupp, которую еще в прошлом году хотел приобрести Айн...
Соревнования молодых мастеров.
09:42 23 мая 2018
Работодатели: Кто будет управлять роботами?
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Mнения
Дмитрий Лауш Член совета директоров FinanceEstonia, совладелец Admiral Markets
Дмитрий Лауш
Хорошие новости для эстонского рынка капитала
Раймо Юлавере, тренер и преподаватель
Раймо Юлавере
Предприимчивый эстонец – наша Nokia
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Новости
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09:32 28 мая 2018
Нефть подешевела
Авиакомпания Finnair попала в чёрный список Комиссии по защите прав потребителей
08:30 28 мая 2018
Авиакомпания Finnair попала в чёрный список Комиссии по защите пр...
Linda Line обанкротилась
08:00 28 мая 2018
Linda Line обанкротилась – катамаран между Таллинном и Хельсинки ...
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Встреча Клуба инвесторов Клуб инвесторов: что...
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск Илон Маск опубликовал...
Нагрузка и обязанности нотариусов возрастут Нагрузка и обязанности...
что такое краудфандинг и как туда инвестировать? Видео: краудфандинг –...
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Биржевые новости
07:50 28 мая 2018
Ликбез на ДВ: Что такое IPO? Что происходит после того, как компания принимает решение о выходе на биржу?
Обзор рынка ценных бумаг в странах Балтии: что на данный момент нам принес 2018 год?
10:00 26 мая 2018
Обзор рынка ценных бумаг в странах Балтии: что на данный момент нам принес 2018 год? Совокупный рост индекса OMXB, который представляет собой результаты работы всех трех фондовых рынков стран Балтии, за четыре первых месяца 2018 года составил +3,8%. Это довольно удовлетворительный...
07:00 26 мая 2018
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном. Казалось бы, при чем тут рынки? А еще одной крупной компании выписали штраф в 500 миллионов долларов.
16:03 25 мая 2018
Нефть падает Wall Street Journal пишет, что это из-за того, что аналитики ждут смягчения ограничений на добычу.
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Трейдер Алекс
Трейдер Алекс
16:30 25 мая 2018
Трейдер Алекс: лучше синица в руках Вчера я закрыл первую свою сделку с прибылью – закрыл короткую позицию по WTI на уровне 70,5 доллара. И все-таки я считаю, что я поймал только небольшой кусочек от коррекции цен на нефть. Но как...
Трейдер Алекс: нефть поднимает настроение
16:28 24 мая 2018
Трейдер Алекс: нефть поднимает настроение Моя короткая позиция по нефти вышла сегодня в хороший плюс, что подняло мне настроение.
15:07 23 мая 2018
Трейдер Алекс: спекулянт, медведь, безумец Пока все ведут разговоры, я взял и встал против толпы.
Трейдер Алекс: обезболивающее или что-нибудь от диареи?
17:00 22 мая 2018
Трейдер Алекс: обезболивающее или что-нибудь от диареи? Вчера вечером я сделал неожиданную ставку: поставил на то, что новое обезболивающее, которое, к сожалению, приводит часто к диареи, не выйдет на рынок США.
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Газонокосилка с мотором
09:00 19 мая 2018
Какое влияние бензин с биодобавками оказывает на газонокосилки с ...
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защите данных?
07:30 14 мая 2018
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защ... 2
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
07:00 20 апреля 2018
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
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Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
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Раздвижные двери с самой узкой в Эстонии коробкой производятся в Хаапсалу
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Деловые Ведомости
23.05.2018
Промышленность
23.05.2018
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Юбиляры

Ingle – четверть века в мире промышленных химикатов

Когда компания Ingle начинала деятельность в 1993 году, ее основатель, Ааре Лейнберг, даже представить не мог, чего достигнет занимающаяся промышленными химикатами компания через 25 лет. Какие конкретно химикаты будут поставляться? За счет каких средств? Кому, как и в каких объемах? Время дало ответ на эти вопросы, и в 2017 году команда Ingle может с чистой совестью признать, что принимавшиеся на протяжении многих лет решения привели компанию к успеху.

Эстонский эксперт по котельным

Компания Napal, эстонский эксперт по котельным, имеющий за плечами 25-летнюю историю.

В этом году исполняется 30 лет со дня выхода первого...

Это был 1988 год, когда спортивный комментатор Эрвин Руннел после соревнования приехал к своему другу, фотографу Мярту Лыхмусу и показал ему вильяндиское издание Nuti. Они уже некоторое время обсуждали между собой идею заняться издательством, но в Советском Союзе в страхе политической пропаганды частным лицам было запрещено что-либо издавать.
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11:29 28 мая 2018
Инвестор Тоомас: наступил кризис
Литовская биржевая фирма AUGA
07:00 28 мая 2018
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