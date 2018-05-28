Глава Nordica: бизнес-модель Ryanair себя исчерпывает

Яан Тамме считает, что Таллинн никогда не станет базой или стратегическим пунктом назначения для Ryanair. Причина: город слишком маленький.
17 мая на Пярнуской конференции для управленцев глава Ryanair Майкл О'Лири сказал, что компания рассматривает возможность открыть в Таллинне региональный хаб и хочет привезти в Таллинн 2 миллиона туристов.
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