Худший день для итальянских облигаций за последние 5 лет

Такова была пятница.
В пятницу доходность по двухлетним итальянским облигациям выросла на 35 базисных пунктов. Для сравнения: американские "десятилетки" могут так меняться за год, пишет CNBC. Это была худшая торговая сессия за
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