Японский инвестор вложил в Эстонию миллионы

Инвестиционная фирма Тайдзо Сона вложила 2 миллиона долларов в Funderbeam и 4 миллиона - в Jobbatical.
При этом, Сон сказал порталу Geenius, что для него не важно, вернёт ли он эти деньги. "Если у основателя фирмы есть амбиции и видение, чтобы улучшить мир с помощью сильно
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