Эстонские виртуальные резиденты все больше хотят переехать в Эстонию

Руководитель программы е-резидентства Каспар Корьюс сказал, что они не планировали, что е-резидентство увеличит число резидентов и постоянных гостей Эстонии. Но это полезно для страны. «Для Эстонии с точки зрения бизнеса резидент более выгоден, чем е-резидент. Но е-резидент выгоднее, чем обычный чужой человек» - сказал он добавив, что если эти люди здесь живут, то они потребляют больше эстонского товара и оставляют тут больше денег.
Поэтому, по его мнению, е-резидентство можно рассматривать как первый шаг для создания связи с Эстонией. «Е-резидент может решить, нравится ли ему Эстония, а Эстония – нравится ли ей е-резидент, чтоб ему давать резидентство. Это своеобразный первый шаг для начала создания связи с Эстонией. Будем честны, Эстония не самая известная страна в мире, куда все стремятся приехать».
Самое актуальное
Читайте "Деловые Ведомости" в течение месяца за 1 евро *
Подписка на "Деловые Ведомости" с автоматическим продлением дает Вам доступ ко всем статьям, архиву, ТОПам и спецвыпускам ДВ в формате pdf.
* По окончании пробного периода цена дигитальной подписки 9,90 евро в месяц.
Ознакомьтесь с другими способами оплаты здесь.