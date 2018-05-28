Rail Baltic привлекает новых игроков на эстонский рынок

Принадлежащее большому французскому концерну Vinci предприятие Eurovia приобрело занимающуюся строительством инфраструктуры местную фирму TREV-2 Grupp, которую еще в прошлом году хотел приобрести Айн Хансшмидт.
Работающее в Латвии и Литве предприятие Eurovia приобрело основную долю в 75% у фонда BaltCap, оставшаяся доля TREV-2 Grupp остается у 90 мелких акционеров, среди которых есть бывшие и нынешние работники, а также финансовые инвесторы.
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