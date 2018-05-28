В Таллинне открывают мощнейший дата-центр WaveCom

Дата-центр Фото: pixabay

Эстонская компания RIA.com Marketplaces уже перевозит серверы.

Компания WaveCom открывает в Таллинне новый дата-центр, который станет “домом” для тысяч серверов. Первым партнером дата-центра станет компания RIA.com Marketplaces OU, которая через дочерние предприятия ведет многомиллионный бизнес на рынках Украины и Беларуси с огромными серверными мощностями. RIA.com Marketplaces уже провела успешные переговоры о размещении первых серверов в центре, который будет расположен в Endla Arimaja, а к концу 2018 года компания планирует увеличить количество своих серверов в Эстонии в 10 раз.



“WaveCom был создан для обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры, необходимой любой компании. Наш новый дата-центр — сооружение, на которое не влияют отключения электроэнергии, и где нет пыли. Оно располагает системой безопасности, которая может идентифицировать кого-либо на основании распознавания лица и идентификаторов венозного рисунка пальца. Новый центр необходим прежде всего, чтобы мы могли бесперебойно предоставлять нашим клиентам современные и высококачественные услуги хостинга и облачных сервисов” — говорит Анастасия Альтров, директор по маркетингу и коммуникации WaveCom.



Одной из первых фирм, которая разместит свои серверы в WaveCom, будет эстонская компания RIA.COM Marketplaces, которая успешно ведет свой бизнес на рынках Украины и Беларуси для активных пользователей сайтов и мобильных приложений.

“На данный момент серверы компании RIA.COM Marketplaces размещены в Германии. Большую часть серверов мы перевезем в Эстонию, в новый дата-центр WaveCom. Это означает, что качество и надежность наших услуг еще станет лучше. Миллиарды запросов пользователей из Украины и Беларуси будут обрабатываться тут, в Эстонии.

Благодаря старту работы наших серверов в этом центре мы будем внедрять облачную технологию Kubernetes, но на новый манер”,— говорит партнер по системному администрированию компании RIA.COM Marketplaces Александр Пачковский.

По его словам, серверы будут использоваться для запуска новых услуг, а также для хранения данных и под бэкапы. “Очень удобно и то, что мы разграничим наши мощности, разместив их по разным странам, где все данные находятся под защитой законодательства Европейского союза. К концу 2018 года у нас в планах есть увеличить количество серверов в Эстонии в 10 раз”.

Строительство нового дата-центра подошло к концу, на данный момент проходит аудит и в июне 2018 года ожидается открытие. Оборудование серверного центра предоставил Schneider Electric, а строительством занималась компания Kaamos Ehitus. При создании центра строго соблюдались требования TIER и ISKE.



Что будет в новом дата-центре WaveCom?

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1. Ультрасовременная система доступа

Она включает в себя идентификатор отпечатка пальца и идентификатор по венозному рисунку пальца (finger vein ID), а также распознавание лица.

Каждый возможный угол будет покрыт цифровыми, микроволновыми и инфракрасными датчиками, и с помощью распознавания лиц современная система гарантирует, что люди будут перемещаться только в области здания, где они разрешены. Установленная система безопасности соответствует стандартам качества ФБР. Шкафы для оборудования будут оснащены замками и датчиками, а сигнализация может быть снята с охраны только с помощью RFID-карт. Вся площадь также покрыта средствами автоматического газового пожаротушения, безвредного для людей.

2. Бесперебойное питание

В новом здании энергоснабжение гарантируется благодаря спроектированным двум отдельным помещениям с UPS Schneider Galaxy, которые подключены к двум различным подстанциям. При неисправности одной подстанции автоматика переключается на другую станцию. При выходе из строя обеих станций, что крайне маловероятно, автоматически срабатывает генератор.Функция самообслуживания позволяет серверному хостингу и клиентам частных серверов управлять электропитанием и видеть уровень их энергопотребления.



3. Современная система охлаждения

В новом здании установлена инновационная многоступенчатая система Schneider, в которой вода, циркулирующая для охлаждения, в свою очередь охлаждается наружной температурой.

4. Надежное оборудование

Парк оборудования, для которого было получено всё оборудование от компании Schneider Electric/APC, является уникальным в Эстонии, поскольку центра обработки данных, равноценному этому, еще не существует. Помимо оборудования сверхвысокого качества, система Schneider также имеет специальную платформу для управления программным обеспечением.

Это упрощает управление системой. Серверным центром можно управлять даже с помощью смартфона. И “умный робот” для мониторинга сообщает о любых проблемах по телефону.



5. Идеальная чистота

Чтобы избежать попадания пыли, любой, кто входит в центр, должен носить специальную обувь и одежду. Новый серверный центр будет расположен на улице Эндла, 16 - в бывшем здании центрального офиса компании Telia. Туда же в январе 2018 года перенесли и офисы WaveCom.

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