Акции датской компании упали на 20%

Вчера.
Акции датской фармацевтической компании Genmabi упали вчера на 20%. Это произошло после того, как их партнёр Janssen Biotech объявил о том, что прекращает исследование, в котором использовалось лекарство от рака Genmabi, сообщает Reuters.
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