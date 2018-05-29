Деловые в эфире: нет э-резидента - нет проблем, считают эстонские банки

Проблема открытия счет в эстонском банке э-резиденту остается острой. Руководитель юридического бюро «Ильяшев и партнеры» Виталий Галицких не видит подвижек в решении этой проблемы ни со стороны государства, ни со стороны банков.
Вся эта ситуация не только уводит инвестиции из Эстонии, но способствует появлению нового вида «танкистов».
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