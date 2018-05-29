Eesti Energia покупает фирму Nelja Energia - cтоимость акций 289 миллионов еврo

парк ветрогенераторов Палдиски, где установлены ветряки Eesti Energia и Nelja... Фото: Eesti Energia

Согласно подписанному сегодня договору купли-продажи, предприятие возобновляемой энергии концерна Eesti Energia, компания Enefit Green, приобретает 100% акций фирмы Nelja Energia. Стоимость акций составит 289 миллионов евро, кроме того компании Enefit Green после сделки перейдут и долги Nelja Energia в сумме 204 миллионов евро. Enefit Green и после приобретения Nelja Energia продолжит инвестировать в расширение производства возобновляемой энергии в странах региона Балтийского моря.

«Стратегическая цель Eesti Energia заключается в наращивании к 2022 году в своем производственном портфеле доли электроэнергии, производимой из возобновляемых и альтернативных источников, до 40%. Помимо строительства новых производственных единиц, одной из возможностей для достижения цели является приобретение подходящих предприятий. Когда в начале года пришло сообщение о том, что Vardar продает Nelja Energia, нас это заинтересовало, поскольку благодаря этому мы можем реализовать свою стратегию», – сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер. Он добавил, что поскольку правительство предоставило Eesti Energia мандат на вывод миноритарной доли Enefit Green на биржу, в будущем у всех заинтересованных лиц появится возможность принять участие в росте предприятия. Eesti Energia сообщит дополнительную информацию о планируемой эмиссии акций сразу же после того, как подготовительные работы в этой области достигнут соответствующей стадии.

«Владение Nelja Energia было для нас историей успеха, но, в соответствии со стратегией собственника, мы уходим из коммерческих сфер, находящихся за рубежом. Собственники компании Vardar приняли решение сосредоточиться на гидроэнергии в Норвегии и развитии мощностей по производству энергии в этой стране. Эта сделка поможет нам реализовать новую стратегию», – сказал руководитель Vardar Торлейф Лейфсен. Руководитель Enefit Green Ааво Кярмас сказал, что после приобретения Nelja Energia компания Enefit Green станет самым быстрорастущим производителем возобновляемой энергии в странах Балтийского моря. «У возобновляемой энергии большое будущее, и мы хотим внести в эту сферу свой вклад», – сказал Кярмас. Он добавил, что, учитывая объемы новых проектов развития Enefit Green и Nelja Energia в области возобновляемой энергии, возможностей для дальнейшего расширения производства имеется множество. «В будущем мы видим себя производителем возобновляемой энергии, работающим в Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, а также в Польше – во всех этих странах Eesti Energia работает и в качестве продавца энергии», – сказал руководитель Enefit Green.

Объем производства электроэнергии из возобновляемых источников Enefit Green после приобретения Nelja Energia увеличится с сегодняшних 0,4 тераватт-часа до более 1 тераватт-часа, то есть – почти в три раза. Для окончательного вступления сделки в силу нужно согласование департаментов конкуренции Эстонии, Латвии и Литвы. В 2017 году концерн Eesti Energia произвел в общей сложности 9736 гигаватт-часов электроэнергии, из которых 372 гигаватт-часа произвело входящее в состав концерна предприятие возобновляемой энергии Enefit Green. Enefit Green владеет 4 ветропарками, общая мощность которых составляет 111 МВт, 3 станциями совместного производства в Эстонии и Латвии, 1 гидроэлектростанцией, 1 солнечной электростанцией, компания является производителем возобновляемой энергии с самым разнообразным портфелем источников энергии в странах Балтии. Предприятие производит экологически чистую энергию из ветра, биомассы, воды, смешанных бытовых отходов и солнца.Nelja Energia – работающий в странах Балтии производитель возобновляемой энергии, парки ветрогенераторов этой компании находятся в Эстонии и Литве. Общая мощность 17 ветропарков Nelja Energia составляет 287 МВт. Кроме того Nelja Energia владеет миноритарной долей двух станций совместного производства, производящих в Эстонии электричество и тепло из биогаза. Компания также владеет заводом по производству пеллет и станцией совместного производства в Латвии. В 2017 году предприятие Nelja Energia произвело 0,8 тераватт-часа электроэнергии.

77% акций Nelja Energia предприятию Enefit Green продает компания Vardar Eurus. Остальные 23% акций будут приобретены у инвесторов из Эстонии.

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