Еврокомиссия предложила запретить пластиковые тарелки и вилки

29 мая 2018, 07:30

Еврокомиссия предложила запретить пластиковые тарелки и вилки Еврокомиссия предложила запретить пластиковые тарелки и вилки
Фото: Scanpix

В Брюсселе предложили запретить некоторые виды одноразовой посуды — ложки, вилки, тарелки — в целях борьбы с загрязнением мирового океана. Производителей еще ряда изделий из пластика заставят вложиться в их переработку.

Еврокомиссия предложила комплекс мер по борьбе с загрязнением мирового океана и одобрила законопроект, ограничивающий оборот десяти видов пластиковых одноразовых изделий. Проект опубликован на официальном сайте Еврокомиссии.

Ограничения предлагается, в частности, распространить на ложки, вилки, тарелки, стаканы, пластиковые крепления для воздушных шариков, одноразовые контейнеры для еды. Этим изделиям планируют найти более экологически чистую альтернативу. Запрет на производство пластиковых пакетов и упаковок вводить не будут, однако их использование могут значительно ограничить.

В тексте проекта отмечается, что более 80% загрязнения мирового океана приходится на пластиковый мусор. А 70% такого мусора — это изделия, оборот которых хочет ограничить Еврокомиссия.


Среди мер, которые предлагает Еврокомиссия, не только запрет на производство (он возможен, если существует альтернатива), но и сокращение объемов производства (это касается пластиковых контейнеров), обязательства по переработке пластиковых изделий и отходов, новые требования к маркировке (она должна уведомлять потребителей о том, как правильно утилизировать продукцию), а также меры по повышению осведомленности потребителей о проблеме загрязнения окружающей среды.

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил, что пластиковые отходы являются проблемой, которая сильно волнует людей. «87% граждан обеспокоены воздействием загрязнения окружающей среды пластиком», — написал он в своем Twitter.

Представленный проект по борьбе с пластиковым загрязнением должен получить одобрение Европарламента и Совета ЕС. Если инициативу примут, то к 2025 году Еврокомиссия поставит задачу довести переработку пластика до 90%.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/28/05/2018/5b0c1a139a7947ea85cd652b?from=main

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