Инспекция труда будет проверять условия труда несовершеннолетних

29 мая 2018, 07:00

Инспекция труда будет проверять условия труда несовершеннолетних Инспекция труда будет проверять условия труда несовершеннолетних
Фото: Scanpix

В ходе целевой проверки Инспекция труда будет проверять пригодность условий труда для работников младше 18 лет. В этом году поступило 358 извещений о работниках в возрасте до 15 лет. В прошлом году было зарегистрировано 2848 несовершеннолетних работников. С несовершеннолетними произошло 20 несчастных случаев на производстве.

Закон о трудовом договоре разрешает работать с 7-летнего возраста. Несовершеннолетним в возрасте 7-12 лет разрешается выполнять работу в сфере культуры, искусства, спорта или рекламной деятельности. С 13-16-летним несовершеннолетним лицом, обязанным посещать школу, работодатель может заключать трудовой договор и допускать его к работе, характеризующейся простыми трудовыми обязанностями, не требующими большого физического или умственного напряжения. В то же время закон запрещает допускать несовершеннолетнего к работе, которая угрожает его здоровью по причине характера работы или факторов опасности рабочей среды.

С 13-летним можно заключать трудовой договор, например, для выполнения сельскохозяйственных работ, вспомогательных работ на предприятии сферы торговли или обслуживания, на предприятии общественного питания или гостиничного хозяйства и других работ, при выполнении которых не происходит соприкосновения с угрожающими здоровью молодого факторами. Если работа предполагает поднимание тяжестей, необходимо знать, что дети в возрасте до 16 лет не должны перемещать вручную предметы тяжестью более пяти килограмм.

По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, приучение молодого человека к работе уже в школьном возрасте вполне разумно. Но необходимо иметь в виду, что трудоспособность детей намного меньше, чем у взрослых, и чем младше ребенок, тем быстрее он устает. «Берущие на работу молодежь работодатели должны хорошо уяснить для себя касающееся работы молодежи законодательство. Требования и ограничения установлены не для того, чтобы досаждать работодателю, а чтобы сохранить здоровье молодых», - говорит она. «Также в случае работы молодежи важна ответственность родителей. Я призываю всех родителей тщательно взвешивать, какую работу вы разрешаете выполнять своему ребенку. В отличие от своего ребенка вы умеете оценивать риски, которые могут сопутствовать предлагаемой работе», - добавила Марипуу. Марипуу рекомендует родителям обращать особое внимание, если молодой человек хочет выполнять покрасочные работы, работать в мебельной промышленности, сельском хозяйстве, на мойке машин, выполнять внутреннюю отделку, убирать гостиницы или сносить старые здания. Всем этим работам сопутствует соприкосновение с химикатами или опасными веществами, которые могут причинить ущерб здоровью молодого человека.

Наблюдается тенденция роста количества произошедших с молодежью несчастных случаев на производстве. Если в 2015 году было зарегистрировано 10 несчастных случаев, то в прошлом году уже 20. Больше всего несчастных случаев на производстве регистрируется в сфере гостиничного хозяйства и общественного питания, а также в торговле, где работает больше всего молодежи. В пищевой промышленности больше всего несчастных случаев происходит с резаками и устройствами для нарезки, а также с ножами. В торговле основной проблемой также являются ножи и резаки, кроме того страдают пальцы, руки и ноги во время переноса или размещения товаров.

Одной из работ, запрещенных несовершеннолетним, является покос травы. с допущенными, несмотря на запрет, до работы молодыми людьми происходили также тяжелые несчастные случаи. В нескольких случаях нога молодого человека попадала под работающую газонокосилку и была сильно травмирована лезвиями.

Последний несчастный случай со смертельным исходом на рабочем месте с участием есовершеннолетнего произошел в 2011 году, когда 17-летний молодой человек погиб в результате обвала грунта, случившегося при землекопных работах.

С 1 июля 2017 года изменился порядок допуска к работе работников младше 15 лет, и с этого времени работодатель больше не должен подавать ходатайство в Инспекцию труда. Но вместо этого вносить в регистр 7-14-летних работников необходимо уже за 10 рабочих дней до начала работы, чтобы информация достигла Инспекции труда и занимающийся делопроизводством юрист успел бы дать предварительную оценку, подходит ли планируемая работа для ребенка или нет.

В этом году сообщения о работниках младше 15 лет поступили уже 140 раз в общей сложности касательно 358 работников. Инспекция труда не выдает согласия, но может вносить в ходе делопроизводства предложения для изменения организации труда или рабочих заданий или запретить прием на работу ребенка на описанных условиях. В этом случае работодателю выдается запрещающее решение.

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Ключевые слова
ЗаконодательствоИнспекция труда
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