Правительство России одобрило нулевой НДС для авиаперевозок на Дальний Восток

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект об обнулении НДС на внутренние авиаперевозки в регионы Дальнего Востока.

Об этом сообщается на сайте кабинета министров, пишут "Ведомости".

Нулевую ставку НДС по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа предлагается установить для рейсов, пункты назначения или отправления которых расположены на территории Дальневосточного федерального округа.

Сейчас НДС на авиаперевозки внутри страны составляет 10%, за исключением рейсов в Крым и Калининградскую область, для которых установлена нулевая ставка. Обнулить НДС на авиаперевозки и в дальневосточные регионы поручил премьер Дмитрий Медведев. В результате соответствующий законопроект был подготовлен Минфином. После рассмотрения правительством документ будет внесен в Госдуму.

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