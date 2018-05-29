Правительство России одобрило нулевой НДС для авиаперевозок на Дальний Восток

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект об обнулении НДС на внутренние авиаперевозки в регионы Дальнего Востока.
Об этом сообщается на сайте кабинета министров, пишут "Ведомости".
Нулевую ставку НДС по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа предлагается установить для рейсов, пункты назначения или отправления которых расположены на территории Дальневосточного федерального округа.
Сейчас НДС на авиаперевозки внутри страны составляет 10%, за исключением рейсов в Крым и Калининградскую область, для которых установлена нулевая ставка. Обнулить НДС на авиаперевозки и в дальневосточные регионы поручил премьер Дмитрий Медведев. В результате соответствующий законопроект был подготовлен Минфином. После рассмотрения правительством документ будет внесен в Госдуму.