SEB заключил договор с эстонской IT-компанией

Технологическое предприятие EveryPay начинает сотрудничество с SEB, сообщил банк.

Это делается для того, чтобы улучшить прием карточных платежей в интернете. У EveryPay есть своя платформа.

«EveryPay предлагает предприятиям решение для приема карточных платежей в интернете и мобильном приложении», - рассказывает исполнительный директор EveryPay Лаури Тедер.

«Мы рады начать сотрудничество с банком SEB, что позволит нам развиваться еще более амбициозно. Платформа EveryPay подходит для различных бизнес-моделей, например, для основанных на месячной плате услугах, однократных или невидимых платежей», - добавил он

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