Сетевым аптекам досталось в Госсуде

Госсуд решил, что Департамент лекарственных средств ошибся, когда разрешил открывать и переезжать аптекам в так называемый переходный период
В Госсуд обратились OU Turi Apteek и OU Folia Apteek, а также OU Tamsalu Uus Apteek, которые попросили аннулировать решение Департамента лекарственных средств, который разрешил Euroapteek и Benu Apteek вести деятельность в Тюри и Тамсалу. Административная коллегия Госсуда удовлетворила жалобу и аннулировала решения Тартуского административного и окружного судов.
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