Цена на хлопок самая высокая за четыре года

Цена на хлопок из-за засухи в США китайского спроса достигла самой высокой отметки за четыре года, сообщает MarketWatch.
«Вчера на торгах на Нью-Йоркской бирже хлопок начал день со взлета – после открытия торгов цена выросла на цена до 90,65 центов за фунт, что за четыре года самая большая цена» - написали аналитики Commerzbank. За этот месяц цена выросла на 5 процентов, а с начала года на 19 процентов.
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