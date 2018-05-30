Цена на хлопок самая высокая за четыре года

30 мая 2018, 10:15

Хлопок Хлопок
Фото: EPA

Цена на хлопок из-за засухи в США китайского спроса достигла самой высокой отметки за четыре года, сообщает MarketWatch.

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