Инвестиций стало меньше

На 15%.
В первом квартале объём инвестиций составил 490 миллионов евро. Это на 15% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Больше всего инвестировали в машины и оборудование, а также в сооружения.
Крупнейшими инвесторами были предприятия, работавшие в сфере недвижимости, обрабатывающей промышленности, сельского и лесного хозяйства и рыболовства.
Самое актуальное
По сравнению с первым кварталом 2017 года, увеличились инвестиции в сооружения, компьютерные системы и землю. Больше всего снизилсь - в машины и оборудование, а также транспортные средства.