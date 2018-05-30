Инвестиций стало меньше

A picture taken on 29 August, 2017 in Arras, northern France, shows fifty euro... Фото: DENIS CHARLET

На 15%.

В первом квартале объём инвестиций составил 490 миллионов евро. Это на 15% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Больше всего инвестировали в машины и оборудование, а также в сооружения.

Крупнейшими инвесторами были предприятия, работавшие в сфере недвижимости, обрабатывающей промышленности, сельского и лесного хозяйства и рыболовства.

Самое актуальное Самое актуальное

По сравнению с первым кварталом 2017 года, увеличились инвестиции в сооружения, компьютерные системы и землю. Больше всего снизилсь - в машины и оборудование, а также транспортные средства.