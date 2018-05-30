Инвестор Тоомас: вклад в эстонскую экономику

Разумеется, инвестиция в Таллиннский порт имеет свои риски – на обороты транзита и количество пассажиров может повлиять как геополитическая, так и экономическая ситуация.
Поэтому в период формирования предложения акций Таллиннского порта я был настроен скептически. Но в итоге цена изменила мое решение.
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