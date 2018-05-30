Оборот Рижского аэропорта в прошлом году вырос на 8,3%

Международный аэропорт "Рига" в прошлом году работал с оборотом в размере 54,639 млн евро, что на 8,3% больше, чем в 2017 году, а его прибыль увеличилась в 9,7 раза до 3,487 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.

57,5% оборота аэропорта в прошлом году (в 2016 году - 57%) составили доходы от авиационной деятельности, 43,5% (43% в 2016 году) от услуг, не связанных с авиацией - в основном от аренды помещений и другого имущества, автостоянок, коммунальных услуг и обслуживания бизнес-клиентов. В прошлом году доходы аэропорта от авиационной деятельности составили 31,442 млн евро, что на 9,4% больше, чем в 2016 году, прочие доходы - 23,197 млн евро, что на 6,9% больше.

В 2017 году аэропорт обслужил 75 тысяч самолетов, 6,1 млн пассажиров и 26 тыс. тонн грузов. По сравнению с 2016 года количество обслуженных в аэропорту воздушных судов выросло на 10%, пассажиров - на 13%, грузов - на 29%.

Как отмечает руководство аэропорта, он по-прежнему остается крупнейшим в Балтии центром пассажирской и грузовой авиации. Рижский аэропорт обслуживает 48,8% всех авиапассажиров в странах Балтии.

По числу перевезенных пассажиров среди работающих в Риге авиакомпаний в прошлом году лидировала airBaltic - 53,3% всех обслуженных пассажиров.

В прошлом году авиакомпании открыли из аэропорта "Рига" 16 новых маршрутов, в том числе 11 - airBaltic. В летний сезон 2017 года Рижский аэропорт предлагал 89 прямых маршрутов, в зимний - 74.

В 2016 году оборот аэропорта составлял 50,447 млн евро, прибыль - 358 450 евро.

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