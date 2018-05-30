Прибыль бизнеса стала меньше

30 мая 2018, 11:00

Фото: Андрас Кралла

Вся прибыль от предпринимательской деятельности составила в первом квартале 584 миллиона евро.

Это на 5% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Департамент статистики. Прибыль упала в большинстве секторов.

Наибольший вклад в общую прибыль предприятий оказывают такие сферы как перевозки и складирование, сельское хозяйство, лес и рыболовство, а также энергетика.

Больше всего общую прибыль снизили сфера торговли, а также предприятия в области административной и вспомогательной деятельности.

Товаров и услуг предприятия продали в первом квартале на 13,7 миллиарда евро - на 8% больше, чем за такой же период прошлого гола. Больше всего выручка выросла в сфере недвижимости.

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