Прибыль бизнеса стала меньше

Фото: Андрас Кралла

Вся прибыль от предпринимательской деятельности составила в первом квартале 584 миллиона евро.

Это на 5% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Департамент статистики. Прибыль упала в большинстве секторов.

Наибольший вклад в общую прибыль предприятий оказывают такие сферы как перевозки и складирование, сельское хозяйство, лес и рыболовство, а также энергетика.

Больше всего общую прибыль снизили сфера торговли, а также предприятия в области административной и вспомогательной деятельности.

Товаров и услуг предприятия продали в первом квартале на 13,7 миллиарда евро - на 8% больше, чем за такой же период прошлого гола. Больше всего выручка выросла в сфере недвижимости.

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jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень