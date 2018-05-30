Тень рабовладения над рынком труда Эстонии

В Эстонии, по разным оценкам, работают с нарушением трудового законодательства от 1000 до 5000 иностранцев. Государство пытается уменьшить количество рабочих-нелегалов введением более высоких штрафов и требованием регистрации работодателем арендованной рабочей силы, обсуждаются и размеры зарплат в конкретных секторах.
Понятно, что параллельно с ростом экономики и успешно растущим предпринимательством быстро растёт и спрос на рабочие руки. С превращением из транзитной страны в страну назначения, Эстония испытывает ощутимое нашествие нелегальной рабочей силы.
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