Выплаты по накопительной пенсии второй ступени превысили один миллион евро Фото: pixabay

В первом квартале текущего года выплаты по обязательной накопительной пенсии второй ступени впервые превысили один миллион евро. Всего пенсию получили 6290 человек. Выплаты увеличились на 23% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

По словам члена правления Союза страховых обществ Эстонии Андреса Пийрсалу, выплаты по обязательной накопительной пенсии еще вырастут. «Клиенты, получающие пенсию в настоящий момент, копили ее на протяжении очень короткого периода, т.е. максимум 16 лет. Потому и доля накопительной пенсии в ежемесячном доходе пенсионера еще мала, однако год от года она будет расти», – напомнил Пийрсалу.

В прошлом году средняя выплата по второй пенсионной ступени составила 58,22 евро в месяц. В резервах страховщиков для ежемесячных выплат получающим пенсию второй ступени имеется более 70 миллионов евро. За год эта сумма увеличилась на 12 миллионов евро.

По оценке менеджера по продажам и обслуживанию клиентов Compensa Elukindlustus Мерле Коллом, вторая ступень предназначена, прежде всего, для того, чтобы дополнять первую. «У нынешней молодежи будет больше времени для накопления, таким образом, в будущем пенсионные выплаты увеличатся. Пожизненные пенсионные выплаты призваны обеспечить пенсионеру стабильный ежемесячный доход до конца жизни», – сказала Коллом.

«В нынешнем году вступило в силу несколько поправок в законодательство, затрагивающих выплаты второй ступени, что открывает целый спектр возможностей. Возможность заключить срочный пенсионный договор, являющийся альтернативой выплатам из пенсионного фонда, вызывает у клиентов положительный отклик. Многие из тех, кто в период накопления не желает брать на себя инвестиционный риск, активно используют эту возможность», – добавила Коллом.

Запущенная в 2001 году пенсионная система состоит из трех ступеней. Первая ступень, или государственная пенсия по старости призвана обеспечить всем прожиточный минимум и выплачивается за счет удерживаемого с заработной платы социального налога. Благодаря второй ступени, или обязательной накопительной пенсии работающий человек перечисляет в пенсионный фонд два процента от брутто-зарплаты и получает еще четыре процента от государства. Третья ступень, или дополнительная накопительная пенсия позволяет самостоятельно определять размер выплат, а также время и способ получения пенсии.

Из членов Союза страховых обществ Эстонии (EKsL) выплаты пенсионного страхования по второй ступени осуществляют Compensa Elukindlustus, ERGO и SEB Elu- ja Pensionikindlustus.

Союз страховых обществ Эстонии – это специализированная организация, которая объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков, развивает страхование и практику предотвращения ущерба, а также анализирует и публикует статистику страхования. EKsL организует разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.

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