Гнездо мошеннических схем в центре Таллинна

На прошлой неделе финансовая инспекция Великобритании выписала международное предупреждение в отношении фирмы, которая связана с Эстонике – зарегистрированной на улице Роосикрантси GCC Investing.
Такие предупреждения приходят эстонской финансовой инспекции со всей Европы. Руководитель дивизиона надзора за рынком Финансовой инспекции Кристьян-Эрик Суурвяли переживает, что запланированные налоговые изменения в Эстонии могут сделать из страны подобие Мальты или Кипра - местом для полочных фирм,
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