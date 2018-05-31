Инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 1,9%

Потребительские цены в еврозоне в мае выросли на 1,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Eurostat. В апреле инфляция составляла 1,2%.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 1,6%. Целевой показатель инфляции Европейского центрального банка составляет "чуть менее 2%".
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