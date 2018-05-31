Когда Nordecon зафиксирует список получателей дивидендов? Фото: Andras Kralla

Строительная фирма Nordecon AS фиксирует связанный с выплатами дивидендов и сокращением акционерного капитала список акционеров в конце дня 6-го июня (record date).

Исходя из этого, 5 июня является датой без дивиденднов (ex-dividend date), когда права по акции поменяются. Начиная с этого числа у приобретателя акций пропадает право на получение дивидендов за экономический 2017 год. В дополнение к этому пропадает и право на выплату связанную с сокращение акционерного капитала, говорится в биржевом сообщении предприятия.

За предыдущий экономический год Nordecon AS выплачивает дивидендов в размере 6 центов на акцию. Сейчас акция продается по цене 1,2 евро, что значит, что дивидендная доходность составляет точно 5 процентов. Если сюда прибавить выплату по сокращению акционерного капитала, то доходность вырастает до 10 процентов.

Выплата по сокращению акционерного капитала также составляет 6 центов на акцию. Выплата будет совершена не ранее чем через три месяца после того, как сокращение капитала будет внесено в коммерческий регистр. Выплата будет произведена не позднее чем через 3 месяца и 14 дней после внесения в коммерческий регистр.

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