Крупнейший в Эстонии производитель картонной упаковки расширил завод Фото: A&R Carton

Крупнейший в Эстонии производитель картонной упаковки A&R Carton расширил и усовершенствовал свой завод почти за 5 миллионов евро. Появилось 800 квадратных метров новой площади, а было отреновировано 1600 квадратных метров складских и производственных помещений. Дополнительно к приобретенной в прошлом году печатной машине Komori в нынешнем году за 1,5 миллионов евро была приобретена штамповочная и склеивающая машина, машина для горячего фольгирования, а также новые транспортные линии. Были построены новые бытовые и офисные помещения для работников. Постепенно добавилось 20 работников.

«Мы увеличили и обновили бытовые и производственные помещения, и завод снаружи стал выглядеть совершенно по-другому. На сегодняшний день печатная мощность Табасалуского завода A&R Carton утроилась: к современной печатной машине Komori мы добавили штамповочных и клеящих мощностей, чтобы идти в ногу с печатью», сказал председатель правления A&R Carton Маргус Ююрике.



Запущенная в прошлом году в работу печатная машина Komori Lithrone LS44 использует гибридную технологию, на ней можно печатать как обычными красками, так и красками H-UV, которые обеспечивают больший блеск и более рельефный результат. Новая машина быстрее и именно за счет запуска в работу. Если ранее на перенастройку для новой продукции уходило чуть менее часа, то новую машину можно настроить за 10-15 минут. Больше и мощность и те работы, на которые ранее уходило два часа, осуществляются теперь менее чем за час»,- пояснил Ююрике. «В процессе высыхания краски H-UV используют значительно меньше энергии, и порождают меньший объем озона. Уменьшается использование технологического спирта и посредством этого снижаются выбросы в атмосферу. Мы сберегаем природу, повышая в то же самое время производительность».



Предприятие нанимает новых работников, работу мы можем предложить штамповщикам, печатникам, операторам машин, складским рабочим. «За последний год мы постепенно увеличили количество наших работников на 20 человек и хотим взять на работу еще 10. Наши новые люди должны быть с технической смекалкой, но, прежде всего, должны относиться к работе прилежно»,- так охарактеризовал Ююрике подходящих для Табасалуского завода работников.



Из эстонских производителей упаковку A&R Carton используют Balbiino и Rapala. Завод экспортирует 95% продукции, клиентами являются, например, норвежская фирма Orkla, финские производители продуктов питания Fazer, Froneri и Raisio, скандинавский производитель продуктов питания Lantmannen, исландское предприятие Samhentir.





A&R Carton

Расположенное под Таллинном в Табасалу и отметившее в прошлом году свой 25-ый день рождения предприятие A&R Carton AS является производителем картонной упаковки в основном для пищевой промышленности. На заводе площадью почти в 5000 квадратных метров в год производится около 200 миллионов единиц упаковки, на что в год используется около 6000 тонн картона. Оборот предприятия за 2017 год составил 7,6 миллионов евро и на предприятии работает 52 человека.



A&R Carton входит в шведский концерн AR Packaging. 18 заводов A&R Carton расположены в десяти странах Европы и Азии и на них работает 3200 человек. Суммарный оборот производящих картонную упаковку предприятий в 2017 году составил 600 миллионов евро.

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