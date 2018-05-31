Linda Line планирует возобновить рейсы между Хельсинки и Таллином в конце июня Фото: Scanpix

На прошлой неделе головную компанию Linda Line Shipping Ou признали банкротом. Несмотря на это, сейчас она ведет переговоры о покупке нового судна.

Эстонский судоходный оператор Linda Line собирается возобновить сообщение между Хельсинки и Таллином в конце июня. Об этом изданию Postimees сообщил генеральный директор Энн Рохула.

У компании Linda Line Shipping Ou долгое время были финансовые трудности, и на прошлое недели ее признали банкротом. Катамараны под брендом Linda Line не выходили на маршрут после ноября прошлого года, когда закончился навигационный сезон.

По словам Рохула, сейчас ведутся переговоры о покупке нового судна вместимостью до 600 пассажиров и до ста автомобилей. Это будет не катамаран, а однокорпусное судно, но расстояние между столицами Финляндии и Эстонии оно будет преодолевать за полтора часа, как и предыдущие корабли Linda Line. На данный момент самая быстрая поездка по морю на этом маршруте составляет два часа.

Согласно заверениям Рохула, сделка будет заключена на этой или на следующей неделе. Стоимость судна он не захотел обнародовать. Компания планирует приобрести в конце этого года еще один корабль.

Linda Line курсировала между Таллином и Хельсинки двадцать лет, с лета 1997 года. В прошлом году катамараны компании продали из-за долгов в Корею и в Грецию.

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