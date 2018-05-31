ОЭСР: экономический рост продлится еще пару лет

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предсказывает, что хорошее развитие мировой экономики продлится еще около пары лет. Тормозом для роста может стать низкая цена на нефть и потенциальная торговая война.
Рост мировой экономики достигает стабильного 4-процентного роста и показатели трудозанятости в 35 странах-членах ОЭСР на самом низком уровне с 1980 года.
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