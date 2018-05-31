Правительство одобрило поправки изменения системы родительских отпусков и пособий

31 мая 2018, 13:00

Правительство одобрило поправки второго этапа изменения системы родительских отпусков и пособий Правительство одобрило поправки второго этапа изменения системы родительских...
Фото: pixabay

Отпуск по беременности и родам превратится в материнский отпуск и отпуск по уходу за ребенком будет действовать и для приемных семей.

На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки второго этапа изменения системы родительских отпусков и пособий, благодаря которым у родителей появится возможность с заметно большей гибкостью использовать родительское пособие и распределять его между обоими родителями. Принципы оплаты различных родительских отпусков будут унифицированы и в дальнейшем все пособия, связанные с родительскими отпусками, будет выплачивать Департамент социального страхования.

«Основная цель – предоставить родителям больше возможностей для выбора, чтобы каждая семья смогла бы использовать возможности родительских отпусков и пособий наиболее подходящим для каждой конкретной семьи образом: будь то гибкое сочетание работы и пребывания с ребенком, совместное нахождение дома или использование родительского пособия по дням в течение трех лет», – сказала министр социальной защиты Кайа Ива. «Также мы разрешили часто вызывавшее проблемы у родителей распределение отпускных дней, обеспечив в дальнейшем каждому родителю по 10 дней оплаченного отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 9 лет. Так не возникнет неразберихи, когда один из родителей уже израсходовал отпуск. Также у обоих родителей будут равные возможности проводить время с детьми».

 

Запланированные изменения второго этапа обновления системы родительских отпусков и пособий (вступят в силу 1 апреля 2022 г):

 

  • Прежний отпуск по беременности и родам будет переименован в материнский отпуск и матерям будут выплачивать материнское родительское пособие. Таким образом, вместо временной нетрудоспособности материнский отпуск станет видом родительского отпуска и пособие вместо Больничной кассы станет выплачивать Департамент социального страхования. В материнский отпуск можно уйти предельно за 70 дней до предполагаемого рождения ребенка, работа матери в течение материнского отпуска ограничена из-за защиты здоровья матери. В совокупности с изменениями первого этапа будет создана система, в которой часть родительского отпуска и пособий предусмотрена для матери, часть – для отца и оставшаяся часть – для распределения между родителями.

 

  • В дальнейшем родитель сможет брать родительское пособие и по календарным дням до достижения ребенком возраста трех лет. Если законопроектом первого этапа родителям была предоставлена возможность приостанавливать и возобновлять получение родительского пособия в течение трех лет, то новые поправки позволят использовать пособие по дням. Таким образом, например, родитель сможет продолжать частично работать параллельно с воспитанием ребенка, распределив родительское пособие на более продолжительный период, или же оба родителя смогут работать с частичной нагрузкой и поочередно находиться с ребенком дома.

 

  •          В дальнейшем родители смогут в течение срока до двух месяцев одновременно получать родительское пособие и находиться в родительском отпуске. В таком случае общий период выплаты родительского пособия сокращается пропорционально на эти дни, в которые родители одновременно получали родительское пособие. Исключение будет сделано для родителей родившихся преждевременно детей и тройняшек или большего числа близнецов, и период выплаты родительского пособия не будет сокращен больше, чем на 30 дней. Таким образом, этим семьям будет обеспечена возможность пребывания дома с ребенком по меньшей мере до достижения ребенком возраста 18 месяцев.

 

  •          Условия отпуска усыновителя и родительского пособия усыновителя будут изменены таким образом, что право на отпуск и пособие появится у всех усыновителей и у родителей с ребенком под опекой. Родительское пособие усыновителя составляет 100% прежнего дохода родителя. 70-дневным отпуском можно воспользоваться единовременно или по дням и распределить его между обоими родителями или родителями в семье, где есть ребенок под опекой или на попечении. Прежде право на отпуск по усыновлению и пособие усыновителя было лишь у усыновителей детей в возрасте до 10 лет, а также не распространялось на семьи, которые взяли в семью воспитывать ребенка на основании договора о попечительстве в семье.

 

  • После вступления в силу поправок оба находящихся в трудовых отношениях родителя смогут использовать по 10 дней, т.е. на двоих 20 дней оплаченного родительского отпуска за каждого ребенка в возрасте до 9 лет до достижения ребенком возраста 9 лет. Отпуском можно воспользоваться единовременно или по дням. В дальнейшем за этот отпуск будет выплачиваться пособие, размер которого составляет 50% от прежнего дохода родителя, при этом, родителям будет обеспечено пособие по меньшей мере в объеме минимальной ставки оплаты труда. Поправки разрешат прежние проблемы, связанные с семьями, в которых воспитываются биологические дети обоих родителей, поскольку у обоих родителей будет право на индивидуальный отпуск и пособие.

 

В декабре прошлого года Рийгикогу принял поправки, благодаря которым отцовский отпуск станет 30-дневным, получение дохода параллельно с родительским пособием станет более гибким, а получение пособия можно будет приостанавливать и возобновлять в течение трех лет.

 

Уже с 1 марта 2018 г. получение дохода стало более гибким и во время получения родительского пособия можно зарабатывать трудовой доход в объеме до половины предельной ставки родительского пособия (1545 евро в календарный месяц в 2018 г.) так, чтобы пособие не сокращалось. Также вступило в силу пособие для тройняшек и большего числа близнецов, которое составит 1000 евро в месяц для одного родителя до достижения детьми 18 месяцев. 

 

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Ключевые слова
ЕвроДепартамент социального страхованияПособия
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