Ровно в полночь в ЕС вступили в силу тарифы США

01 июня 2018, 07:00

Ровно в полночь в ЕС вступили в силу тарифы США Ровно в полночь в ЕС вступили в силу тарифы США
Фото: pixabay

Министр торговли США Уилбур Росс сообщил вчера, что в полночь США вводит тарифы для Европейского Союза, Канады и Мексики.

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