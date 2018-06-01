Ровно в полночь в ЕС вступили в силу тарифы США

Министр торговли США Уилбур Росс сообщил вчера, что в полночь США вводит тарифы для Европейского Союза, Канады и Мексики.
Размеры тарифов составляют 25% на сталь и 10% на алюминий.
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