Такси Yandex конкурентов не пугает

С начала месяца Российская компания Yandex начала предоставлять в Эстонии сервис онлайн-заказа такси. Однако эта дешёвая услуга здешних конкурентов не пугает.
Вызвать такси по приложению Yandex.Taxi в Таллинне стало можно уже с 1 мая и, по словам директора международной стратегии предприятия Арама Саргсяна, их тарифы вдвое меньше, чем у конкурентов.
Самое актуальное
Читайте "Деловые Ведомости" в течение месяца за 1 евро *
Подписка на "Деловые Ведомости" с автоматическим продлением дает Вам доступ ко всем статьям, архиву, ТОПам и спецвыпускам ДВ в формате pdf.
* По окончании пробного периода цена дигитальной подписки 9,90 евро в месяц.
Ознакомьтесь с другими способами оплаты здесь.