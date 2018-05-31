Трейдер Алекс: Petrobras меня удерживает

Трейдер Алекс Фото: Anti Veermaa

Конечно я открыл короткую позицию по Petrobras в неправильное время – но это была не такая уж большая ошибка по сравнению с тем, насколько большую позицию я открыл: 500 акций. Для покрытия рисков мне пришлось открыть и длинную позицию на 500 акций.

Теперь я в беде. Позиция по Petrobras, учитывая мои нормы риска, слишком большая. Я не могу взять больше рисков и открыть другую позицию. А хотелось бы, так как у меня есть пара идей. К тому же, я понятия не имею, что будет дальше происходить с Petrobras. Если акция будет двигаться взад-вперед, то будет здорово, так я смог бы закрыть обе позиции и насладиться поездкой. Но если она не начнет движения? Если вдруг движения не будет недели, двух недель, месяц? Я бы не хотел, чтобы одна позиция заблокировала бы мой портфель на неизвестное время. Так что сегодня попытаюсь избавиться от Petrobras.

Попытаюсь спастись на поезде разработчика лекарств

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Одна сделка, которая меня уже давно привлекает, вновь имеет отношение к разработчику лекарств. Котируемая на Nasdaq компания Dermira является разработчиком лекарств против кожных заболеваний.

В феврале этого года дела у Dermira пошли плохо – лекарство- кандидат против акне не прошло третьего, а значит последнего финального теста. Как считали аналитики и сама компания, это лекарство должно было стать хитом продаж. Реакция рынка на известие о провале была беспощадной: акция Dermira, которая ранее продавалась в районе 25-27 долларов, за один день потеряла – ни много ни мало – две трети своей стоимости. Акции биотехнологических компаний настоящие американские горки!

Теперь на горизонте Dermira новый важный рубеж: к 30 июня учреждение США FDA должно принять решение, дать ли другому кандидату Dermira лицензию на продажу. Кандидат под названием Glycopyrronium tosylate (в случае получения лицензии компания поменяет название на что-то более короткое и яркое) призван помогать людям в борьбе против болезненного потоотделения.

Кандидат успешно прошел все испытания и вероятность получения лицензии очень высока. Это лекарство, конечно, не станет таким же хитом, как могло бы стать лекарство против акне, но позитивное решение станет благоприятным фактором для роста акции. Я попытаюсь использовать стратегию разгона или run-up: использовать рост акции Dermira за месяц до вынесения решения FDA.

Одна попытка со скучным немцем

Также я попытаюсь заработать при помощи немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom. Помнится, в начале недели я открыл там позицию, из которой уже на следующий день меня выкинул стоп-лосс. Я проштудировал графики со всех сторон и вновь считаю, что акция достигла своего дна. Теперь должно будет начаться медленное движение вверх.

Так что попытаюсь открыть новые позиции и получить свою выгоду от дальнейшего роста. как долго продлится этот рост, покажет время.

Трейдер Алекс

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