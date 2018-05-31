Трейдер Алекс: Petrobras меня удерживает

31 мая 2018, 16:00

Трейдер Алекс Трейдер Алекс
Фото: Anti Veermaa

Конечно я открыл короткую позицию по Petrobras в неправильное время – но это была не такая уж большая ошибка по сравнению с тем, насколько большую позицию я открыл: 500 акций. Для покрытия рисков мне пришлось открыть и длинную позицию на 500 акций.

Теперь я в беде. Позиция по Petrobras, учитывая мои нормы риска, слишком большая. Я не могу взять больше рисков и открыть другую позицию. А хотелось бы, так как у меня есть пара идей. К тому же, я понятия не имею, что будет дальше происходить с Petrobras. Если акция будет двигаться взад-вперед, то будет здорово, так я смог бы закрыть обе позиции и насладиться поездкой. Но если она не начнет движения? Если вдруг движения не будет недели, двух недель, месяц? Я бы не хотел, чтобы одна позиция заблокировала бы мой портфель на неизвестное время. Так что сегодня попытаюсь избавиться от Petrobras.

Попытаюсь спастись на поезде разработчика лекарств

Самое актуальное

Одна сделка, которая меня уже давно привлекает, вновь имеет отношение к разработчику лекарств. Котируемая на Nasdaq компания Dermira является разработчиком лекарств против кожных заболеваний.

В феврале этого года дела у Dermira пошли плохо – лекарство- кандидат против акне не прошло третьего, а значит последнего финального теста. Как считали аналитики и сама компания, это лекарство должно было стать хитом продаж. Реакция рынка на известие о провале была беспощадной: акция Dermira, которая ранее продавалась в районе 25-27 долларов, за один день потеряла – ни много ни мало – две трети своей стоимости. Акции биотехнологических компаний настоящие американские горки!

Теперь на горизонте Dermira новый важный рубеж: к 30 июня учреждение США FDA должно принять решение, дать ли другому кандидату Dermira лицензию на продажу. Кандидат под названием Glycopyrronium tosylate (в случае получения лицензии компания поменяет название на что-то более короткое и яркое) призван помогать людям в борьбе против болезненного потоотделения.

Кандидат успешно прошел все испытания и вероятность получения лицензии очень высока. Это лекарство, конечно, не станет таким же хитом, как могло бы стать лекарство против акне, но позитивное решение станет благоприятным фактором для роста акции. Я попытаюсь использовать стратегию разгона или run-up: использовать рост акции Dermira за месяц до вынесения решения FDA.

Одна попытка со скучным немцем

Также я попытаюсь заработать при помощи немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom. Помнится, в начале недели я открыл там позицию, из которой уже на следующий день меня выкинул стоп-лосс. Я проштудировал графики со всех сторон и вновь считаю, что акция достигла своего дна. Теперь должно будет начаться медленное движение вверх.

Так что попытаюсь открыть новые позиции и получить свою выгоду от дальнейшего роста. как долго продлится этот рост, покажет время.

    Трейдер Алекс
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NasdaqДолларТОПСШАПонятияАкции
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