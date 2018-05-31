Удлиняется время извещения об уходе в отпуск по уходу за ребенком Фото: pixabay

Если в первоначальном варианте законопроекта об изменении закона о родительских пособиях было учтено предложение палаты удлинить срок извещения об уходе в отпуск по уходу за ребенком и срок извещения о возвращении из отпуска до 45 дней, то на сегодняшний день текст законопроекта изменен и срок извещения сокращен до 30 дней.

Таким образом, срок извещения, который сейчас для отпуска по уходу за ребенком (в дальнейшем –отпуск родителя) составляет 14 дней, удлиняется до 30 дней.

Согласно объяснениям министерства социальных дел, изменение сделано с учетом мнения других групп интересов, по которым обязанность извещения за 45 дней для работника непропорционально продолжительно. В то же время с учетом интересов работодателей срок извещения все же в два раза длиннее, чем в действующем законе о трудовом договоре.

Сейчас согласно действующему закону мать или отец имеют право получить три дня оплачиваемого родительского отпуска, если у нее или у него есть один или два ребенка в возрасте до 14 лет. Законопроект изменяет этот принцип. В дальнейшем оба родителя имеют право получить десять (всего на обеих родителей 20 рабочих дней) оплачиваемых дней отпуска до достижения ребенка девяти лет. Десять дней отпуска предусмотрены для каждого ребенка в возрасте до 9-и лет. В будущем родительский отпуск не истекает с концом года и фактически родитель может все дни отпуска взять за один раз. В то же время законопроект дает возможность использовать родительский отпуск не более 30 календарных дней.

Поскольку количество дней используемого в году родительского отпуска может по сравнению с сегодняшним днем существенно увеличиться, то палата попросила министерство пересмотреть сроки извещения о выходе в отпуск по уходу за ребенком. Если работник пожелает находиться в родительском отпуске, например, три недели или один месяц, то извещение за две недели может оказаться не достаточным для того, чтобы работодатель смог реорганизовать работу.

Министерство учло предложение палаты и в законопроект был добавлен принцип, согласно которому работник, который желает использовать более 15 календарных дней подряд родительского отпуска, не отметив их в графике отпуска, должен известить работодателя за 30 календарных дней.

Источник: Эстонская Торгово-промышленная палата

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