Wall Street вновь влюбился в Microsoft

31 мая 2018, 10:30

Microsoft Microsoft
Фото: pixabay

Похоже, что Wall Street вновь влюбился в Microsoft: Morgan Stanley и Evercore предсказывают, что стоимость предприятия скоро превысит триллион долларов.

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