Похоже, что Wall Street вновь влюбился в Microsoft: Morgan Stanley и Evercore предсказывают, что стоимость предприятия скоро превысит триллион долларов.
Акция Microsoft выросла вчера на 1%, что указывает на то, что стоимость предприятия выросла до 760 миллиардов долларов. Это означает, что предприятие обошло по капитализации Alphabet, чья стоимость 745 миллиардов долларов.
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