WSJ узнала о сроках объявления Трампом о повышении тарифов для Европы Фото: Globallookpress.com

В четверг, 31 мая, Белый дом объявит о повышении тарифов на европейские сталь и алюминий, узнала WSJ. По информации источников издания, переговоры о сделке по тарифам провалились, Европа отказалась идти на уступки.

Администрации Дональда Трампа не удалось договориться с европейскими партнерами о сделке по тарифам, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.



По данным издания, в четверг 31 мая, Белый дом объявит о введении таможенных пошлин в 25% и 10% на импорт стали и алюминия из Европы.



Источник, знакомый с этим вопросом, рассказал, что планы администрации все еще могут измениться, особенно если обе стороны смогут договориться о сделке в последнюю минуту. Однако он оценил вероятность такого исхода как очень низкую.

9 марта президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные — на ввоз алюминия. «Страна, которая не защищает свое благосостояние дома, не сможет защищать свои интересы за рубежом», — заявил Трамп при подписании соответствующего распоряжения. Американский лидер считает, что промышленность США «опустошили» способы ведения внешней торговли, которыми руководствуются другие страны.

По первоначальному плану, новые пошлины должны были вступить в действие для всех стран, кроме Канады и Мексики, через 15 дней. Позже администрация отложили их вступление в силу для стран Евросоюза и ряда других стран. При этом Европе и Канаде была предложена сделка, которая предполагала введение квот на поставку стали и алюминия в США. Министр торговли США Уилбур Росс объявил тогда, что при отказе от предложения по квотам, США введут повышение тарифов. «Мы просим всех [согласиться] если не на тарифы, то на квоты», — заявил тогда Росс.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что страны ЕС будут готовы защищать свои торговые интересы, если США примут меры, которые будут направлены против них.







Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/31/05/2018/5b0f2ec69a794738599a47aa?from=main

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