Закупочные цены на молоко снижаются в Эстонии четвертый месяц подряд Фото: Scanpix

Закупочные цены на молоко в Эстонии сокращаются четвертый месяц кряду - в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года они снизились на 4,5%.

В апреле средняя закупочная цена молока составила 296,38 евро за тонну или около 29 центов за литр, сообщили rus.err.ee в Департаменте статистики.

В месячном сравнении закупочные цены на молоко снизились примерно на 1,1%.

Объем закупок молока в апреле составил 61 300 тонн - это 2,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. А по сравнению с мартом в апреле закупки снизились на 0,4%.

Для рядовых потребителей снижение стоимости молока пока не слишком заметна. Например, в магазинах сети Prisma в последние месяцы цена самого дешевого пакетка молока остается на уровне 0,49 центов. Недавно да той же отметки снизила цену на самое дешевое молоко и Maxima.

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