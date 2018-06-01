Bloomberg узнал о планах Apple заняться борьбой c зависимостью? от гаджетов Фото: Scanpix

Инженеры Apple в новой iOS 12, которую планируют презентовать на следующей неделе, покажут также новую разработку, позволяющую пользователям бороться с зависимостью от гаджетов компании. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами американской IT-компании.

Новую операционную систему компания презентует на Всемирной конференции разработчиков Apple в Сан-Хосе 4 июня, отмечает агентство. Как правило, на этом мероприятии компания показывает усовершенствованные операционные системы для iPhone и iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV, а также другие новинки, призванные улучшить опыт взаимодействия пользователя с устройствами компании.

По данным агентства, Apple в этом году покажет «набор инструментов» под общим названием Digital Health, которые позволят пользователям iOS контролировать время, проведенное за устройствами и отдельными приложениями. Как именно устроена эта технология, агентство не уточняет.

«Нам нужны новые инструменты, которые позволят понять, как мы потребляем цифровые медиа», - говорил в беседе с Bloomberg Тони Фаделл, бывший старший исполнительный директор Apple, который занимался созданием iPhone и iPod. По его мнению, пользователям необходимо найти другой язык для общения со своими устройствами, чтобы понять, что iPhone - «это лишь холодильник, а не зависимость».

Установить iOS 12 на устройства можно будет в сентябре, указывает агентство. Bloomberg выяснил и другие особенности новой операционной системы. В частности, компания улучшила платформу дополненной реальности ARKit. Теперь пользователи смогут играть в AR-игры друг против друга в виртуальной среде.

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