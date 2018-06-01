Что думает литовский конкурент о крупной сделке Eesti Energia?

Надеемся, что Департаменты конкуренции балтийских стран основательно оценивают рынки и прислушиваются к опасениям участника рынка, выразил надежду руководитель Lietuvos Energija Доминикас Тучкус, комментируя сделку Nelja Energia.
Хоть Тучкус и не может сказать, участвовала ли энергетическая госкомпания Литвы в аукционе по сделке Nelja Energia, по данным Aripaev, они были одни из пяти потенциальных покупателей.
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