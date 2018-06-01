Инвесторы об Olympic: Эстония больше не банановая республика

Как акционеры, так и те, кто продали свои акции, ожидают хорошей премии и надеятся, что эта история станет предупреждением для тех, кто попытается уводить предприятия с биржи.
Комиссия Таллиннской биржи вчера приняла решение не отпускать OEG с биржи до тех пор, пока владелец не выкупит все акции предприятия.
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