Инвесторы об Olympic: Эстония больше не банановая республика

01 июня 2018, 16:49

Инвесторы об Olympic: Эстония больше не банановая республика Инвесторы об Olympic: Эстония больше не банановая республика
Фото: Andras Kralla

Как акционеры, так и те, кто продали свои акции, ожидают хорошей премии и надеятся, что эта история станет предупреждением для тех, кто попытается уводить предприятия с биржи.

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Инвесторы об Olympic: Эстония больше не банановая республика
16:49 01 июня 2018
Инвесторы об Olympic: Эстония больше не банановая республика Как акционеры, так и те, кто продали свои акции, ожидают хорошей премии и надеятся, что эта история станет предупреждением для тех, кто попытается уводить предприятия с биржи.
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Блокчейн-проекты живут не более полутора лет — исследование Лишь 8% из 80 000 блокчейн-проектов активно работают, продолжительность жизни остальных не превышает 1,2 лет. Об этом говорится в исследовании Китайской академии информационных и коммуникационных...
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Занимающаяся проектированием и установкой солнечных панелей компания Bisontesolar OU была создана пять лет назад совершенно случайно, или, как говорит ее основатель Харри Паюнди: для описания истории создания подходит мысль о рыбе и крючке. Сегодня кажется, что случайный выбор не был таким уж случайным: если пять лет назад для жителей Эстонии солнечная энергия была в новинку, то сегодня они думают о все более мощных станциях.

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